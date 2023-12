Téléthon – Vente de pâtisseries et randonnée Nieul, 9 décembre 2023 09:00, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

Ventes de pâtisseries le matin devant le bar Le Feuillardier et dans le hall de U express et randonnée l’après-midi de 6 km encadrée par des animateurs, départ du parvis du château à 14h, ouverte à tous, participation libre, petit goûter à l’arrivée. Urne mise à disposition pour des dons..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bake sales in the morning in front of Le Feuillardier bar and in the lobby of U express, and a 6 km hike in the afternoon, supervised by activity leaders, departing from the château forecourt at 2pm, open to all, free participation, snack on arrival. Urn available for donations.

Venta de pasteles por la mañana delante del bar Le Feuillardier y en el vestíbulo de U express, y por la tarde una marcha de 6 km supervisada por animadores, con salida del patio del castillo a las 14.00 h, abierta a todos, entrada gratuita, tentempié a la llegada. Urna disponible para donaciones.

Verkauf von Gebäck am Vormittag vor der Bar Le Feuillardier und in der Halle von U express und nachmittags eine von Animateuren geleitete Wanderung von 6 km, Start auf dem Schlossvorplatz um 14 Uhr, offen für alle, Teilnahme frei, kleiner Snack am Ziel. Urne für Spenden bereitgestellt.

