Niels ARMAND-HASSELWEILER, tout juste 20 ans ! Salon-de-Provence, 22 avril 2022, Salon-de-Provence.

Niels ARMAND-HASSELWEILER, tout juste 20 ans ! Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-04-22 19:00:00 – 2022-04-22 23:00:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Ce jeune prodige du piano, élève du bien connu Eric Lesage, nous fait confiance pour son premier concert, seul en scène !



S’il a déjà joué avec des pianistes internationaux sur des scènes étrangères, c’est Salon qu’il a choisi pour débuter une carrière internationale pleine de promesses.

Niels, dans l’esprit de nos concerts, est d’accord pour dialoguer avec le public.



L’Association des Amis du Festival et de la musique, pour son second Concert-Rencontre, l’accueille dans la salle de l’IMFP avec la complicité de Salon de Musique.



Au Programme :

J. S. Bach – Concerto Italien BWV 971 en Fa Majeur

J. Françaix – L’éloge de la danse – 6 Epigraphes de Paul Valéry (extraits)

J. Haydn – Sonate pour piano en mi mineur Hob. XVI :34

F. Chopin – Nocturne op. 48 n°1 en Do mineur – Lento

Pause

M. Ravel – Pavane pour une infante défunte M 19

F. Chopin – Sonate pour piano n°3 en Si mineur op. 58





RESERVATIONS sur place à partir de 19h

Ce jeune prodige du piano, élève du bien connu Eric Lesage, nous fait confiance pour son premier concert, seul en scène !

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

Ce jeune prodige du piano, élève du bien connu Eric Lesage, nous fait confiance pour son premier concert, seul en scène !



S’il a déjà joué avec des pianistes internationaux sur des scènes étrangères, c’est Salon qu’il a choisi pour débuter une carrière internationale pleine de promesses.

Niels, dans l’esprit de nos concerts, est d’accord pour dialoguer avec le public.



L’Association des Amis du Festival et de la musique, pour son second Concert-Rencontre, l’accueille dans la salle de l’IMFP avec la complicité de Salon de Musique.



Au Programme :

J. S. Bach – Concerto Italien BWV 971 en Fa Majeur

J. Françaix – L’éloge de la danse – 6 Epigraphes de Paul Valéry (extraits)

J. Haydn – Sonate pour piano en mi mineur Hob. XVI :34

F. Chopin – Nocturne op. 48 n°1 en Do mineur – Lento

Pause

M. Ravel – Pavane pour une infante défunte M 19

F. Chopin – Sonate pour piano n°3 en Si mineur op. 58





RESERVATIONS sur place à partir de 19h

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-25 par