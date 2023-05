Marché aux puces et messti Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marché aux puces et messti, 6 août 2023, Niedersoultzbach. Brocante dans les rues du village..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 18:00:00. 0 EUR. Niedersoultzbach 67330 Bas-Rhin Grand Est



Flea market in the streets of the village. Mercadillo en las calles del pueblo. Trödelmarkt in den Straßen des Dorfes. Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

