Marché aux puces, 28 mai 2023, Niedernai.

Marché aux puces dans les rues du village toute la journée, buvette et restauration midi et soir. Organisé par l’Association Sportive de Niedernai..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Flea market in the streets of the village all day long, refreshment stand and catering for lunch and dinner. Organized by the Sports Association of Niedernai.

Mercadillo en las calles del pueblo durante todo el día, puesto de refrescos y catering para almuerzos y cenas. Organizado por la Asociación Deportiva de Niedernai.

Flohmarkt in den Straßen des Dorfes den ganzen Tag über, mittags und abends Getränke- und Essensstände. Organisiert von der Association Sportive de Niedernai.

