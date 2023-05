Balade gourmande rue de Turckheim, 30 juillet 2023, Niedermorschwihr.

Découverte entre les vignes et la forêt, de magnifiques paysages depuis les hauteurs du village sur un parcours de 8.5km qui serpente entre le Sommerberg et le Brand, ponctuée de 6 arrêts gourmands,.

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

rue de Turckheim

Niedermorschwihr 68230 Haut-Rhin Grand Est



Discover between the vineyards and the forest, magnificent landscapes from the heights of the village on a 8.5km route that winds between the Sommerberg and the Brand, punctuated by 6 gourmet stops,

Descubra entre viñedos y bosques magníficos paisajes desde las alturas del pueblo en un recorrido de 8,5 km que serpentea entre el Sommerberg y el Brand, salpicado de 6 paradas gastronómicas,

Entdecken Sie zwischen Weinbergen und Wald, wunderschöne Landschaften von den Höhen des Dorfes aus auf einer 8,5 km langen Strecke, die sich zwischen dem Sommerberg und dem Brand schlängelt, unterbrochen von 6 Gourmet-Stopps,

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme de Colmar