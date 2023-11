Brasserie live avec les Switch Pop-rock Niederlauterbach, 1 décembre 2023, Niederlauterbach.

Niederlauterbach,Bas-Rhin

La Brasserie du Garçon Pointu accueille le groupe SWICH en indoor

Restauration dès 18h30 (sur réservation uniquement)..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est



The Brasserie du Garçon Pointu welcomes the group SWICH in indoor

Catering from 6:30 pm (on reservation only).

La Brasserie du Garçon Pointu acoge al grupo SWICH en su interior

Catering a partir de las 18.30 horas (es necesario reservar).

Die Brasserie du Garçon Pointu empfängt die Gruppe SWICH als Indoor-Band

Verpflegung ab 18:30 Uhr (nur mit Reservierung).

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg