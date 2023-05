Brasserie live, 13 mai 2023, Niederlauterbach.

Avis aux amateurs de Live Music. Une soirée Américaine animée par MSOUL ,accompagné à la batterie et au Saxophone

Au programme à partir de 20h30, des covers de Rock’n Roll, Blues, Country Folk, sans oublier Johnny Cash.

Au menu dès 18h30, l’ensemble de nos burgers en version carnivore et végétarien, et bien évidement notre burger du mois!

N’oubliez pas de réserver…..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est



Notice to the amateurs of Live Music. An American evening animated by MSOUL, accompanied by drums and Saxophone

On the program from 8:30 pm, covers of Rock’n Roll, Blues, Country Folk, without forgetting Johnny Cash.

On the menu from 6:30 pm, all our burgers in carnivorous and vegetarian version, and of course our burger of the month!

Don’t forget to reserve….

Aviso a los amantes de la música en directo. Una velada americana a cargo de MSOUL, acompañado de batería y saxofón

En el programa, a partir de las 20.30 h, versiones de Rock’n Roll, Blues, Country Folk, sin olvidar a Johnny Cash.

En el menú, a partir de las 18.30 h, todas nuestras hamburguesas en versión carnívora y vegetariana y, por supuesto, ¡nuestra hamburguesa del mes!

No olvide reservar….

Hinweis für Liebhaber von Live-Musik. Ein amerikanischer Abend, moderiert von MSOUL , begleitet von Schlagzeug und Saxophon

Ab 20:30 Uhr stehen Coversongs aus Rock’n Roll, Blues, Country Folk und nicht zu vergessen Johnny Cash auf dem Programm.

Ab 18:30 Uhr stehen alle unsere Burger in fleischlicher und vegetarischer Form auf der Speisekarte, und natürlich unser Burger des Monats!

Vergessen Sie nicht zu reservieren….

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg