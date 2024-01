Brasserie live Niederlauterbach, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Avis aux amateurs… une soirée Open Air de reprises Pock rock (U2, Téléphone, Noir Désir, Cold Play, Depeche Mode et bien d’autre encore…) animée par les Sheerdoor à partir de 20h30.

Au menu dès 18h30, l’ensemble de nos burgers en version carnivore et végétarien, sans oublier notre burger du mois!

Réservation fortement conseillée…..

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-du-garcon-pointu.fr



