Karaoké Party à la brasserie Niederlauterbach, jeudi 1 février 2024.

Karaoké Party à la brasserie Niederlauterbach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Ambiance musicale et festive au rendez-vous lors de cette soirée karaoké ouverte à tous ! Chauffez vos cordes vocales, révisez vos plus beaux classiques, ça va chanter ! Et si vous ne vous sentez pas capable de pousser la chansonnette, rassurez vous, votre rôle sera aussi d’encourager les artistes en herbe.

Restauration sur place à partir de 18h30.

EUR.

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-du-garcon-pointu.fr



L’événement Karaoké Party à la brasserie Niederlauterbach a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg