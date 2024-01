Bal de carnaval Niederhaslach, samedi 24 février 2024.

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Bal de carnaval, avec petite restauration

Envie de faire la fête ? Déguisez vous, seul, en groupe, en couple, en famille et venez vous éclater lors du bal de carnaval organisé par le Comité des fêtes.

Plusieurs récompenses pour les meilleurs déguisements, par catégories enfants, individuels, couples et groupes.

Ambiance assurée par l’orchestre « Ma bonne étoile ».

Petite restauration sur place, début de soirée à partir de 19h00.

Alors à vos bricolages et vos plus beaux maquillages, on vous attend !

10 place des Fêtes

Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est comitédesfetes.niederhaslach@gmail.com



