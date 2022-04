Visite guidée de l’exposition “La vie au Néolithique” Maison de l’archéologie des Vosges du Nord, 14 mai 2022 19:30, Niederbronn-les-Bains.

Samedi 14 mai, 19h30, 21h30 Sur place

Laissez vous guider au sein de l’exposition “La vie au Néolithique” et découvrez la vie quotidienne à cette époque, grâce à des découvertes archéologiques récentes.

Une exposition destinée aux néophytes comme aux spécialistes.

Créée par Archéologie Alsace et présentée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la Maison de l’Archéologie, l’exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace, à partir des dernières découvertes archéologiques.

Les découvertes de sites majeurs témoignent des nouvelles formes économiques, des innovations techniques et des évolutions sociétales qui apparaissent et caractérisent le Néolithique en Alsace.

Maison de l’archéologie des Vosges du Nord 44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains 67110 Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

La Maison de l'Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d'Herxheim vous invitent à découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de découvrir l'histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours. Espace de conservation, de recherche mais également d'animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages que notre histoire a façonnés. Le sentier d'interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces paysages actuels indissociables de l'action de l'homme qui constituent notre environnement et possèdent tous les secrets de notre histoire. L'expéridrome, l'espace d'expérimentation archéologique principalement consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres.

© Archéologie Alsace