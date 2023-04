Jaegerthal, berceau d’une industrie 1 route d’Obersteinbach Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Jaegerthal, berceau d’une industrie 1 route d’Obersteinbach, 16 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains. [JOURNÉE DU PATRIMOINE] Découverte du patrimoine industriel de Jaegerthal, berceau d’une grande dynastie les Dietrich..

[HERITAGE DAY] Discovery of the industrial heritage of Jaegerthal, cradle of a great Dietrich dynasty. [Descubra el patrimonio industrial de Jaegerthal, cuna de una gran dinastía Dietrich. [Entdecken Sie das industrielle Erbe von Jaegerthal, der Wiege einer großen Dynastie, der Dietrichs. Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

