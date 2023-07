À la découverte de l’Alsace Verte en autocar Niederbronn-les-Bains, 12 juillet 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Embarquez à bord d’un autocar afin de découvrir l’Alsace Verte : Musée Mémorial 1870-1945 à Walbourg (12/07), Conservatoire des Transports à Altenstadt (11/08) et le Chemin des Cimes à Drachenbronn (16/09). Sur inscription au min 7j avant..

Board a coach to discover Alsace Verte: Musée Mémorial 1870-1945 in Walbourg (12/07), Conservatoire des Transports in Altenstadt (11/08) and Chemin des Cimes in Drachenbronn (16/09). Must be booked at least 7 days in advance.

Suba a bordo de un autocar para descubrir Alsacia Verde: el Museo Memorial 1870-1945 de Walbourg (12/07), el Conservatorio de Transportes de Altenstadt (11/08) y el Chemin des Cimes de Drachenbronn (16/09). Debe reservarse con al menos 7 días de antelación.

Gehen Sie an Bord eines Reisebusses, um das Grüne Elsass zu entdecken: Gedenkmuseum 1870-1945 in Walbourg (12/07), Konservatorium des Transports in Altenstadt (11/08) und der Gipfelweg in Drachenbronn (16/09). Nach Anmeldung min. 7 Tage vorher.

