Randonnée du jeudi du Club Vosgien Niederbronn-les-Bains, 1 juillet 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Randonnez à la découverte des Vosges du Nord avec un guide avisé du Club Vosgien. Quatre niveaux de marche proposés. Les personnes non-adhérentes à un Club Vosgien sont priées de s’adresser aux guides..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 16:30:00. 0 EUR.

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Hike to discover the Northern Vosges with a knowledgeable guide from the Club Vosgien. Four levels of walking proposed. People who are not members of a Club Vosgien are asked to ask the guides.

Caminata para descubrir los Vosgos del Norte con un guía experto del Club Vosgien. Hay cuatro niveles de marcha disponibles. Las personas que no son miembros de un Club Vosgien deben ponerse en contacto con los guías.

Entdecken Sie die Nordvogesen auf einer Wanderung mit einem erfahrenen Führer des Vogesenclubs. Es werden vier Wanderstufen angeboten. Personen, die nicht Mitglied eines Vogesenclubs sind, wenden sich bitte an die Wanderführer.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte