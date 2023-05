Visite des ruines du château de la Wasenbourg, 3 juin 2023, Niederbronn-les-Bains.

Visite commentée du château complétée par la découverte du sentier MATTHIS et de ses points d’intérêt (jardin des fées, pierres cupules, place des sorcières). Sur inscription..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 17:00:00. EUR.

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of the castle completed by the discovery of the MATTHIS trail and its points of interest (fairy garden, cup stones, witches’ square). Registration required.

Visita guiada del castillo completada con el descubrimiento del sendero MATTHIS y sus puntos de interés (jardín de las hadas, piedras de la copa, plaza de las brujas). Inscripción obligatoria.

Kommentierte Besichtigung des Schlosses, ergänzt durch die Entdeckung des MATTHIS-Pfades und seiner Sehenswürdigkeiten (Feengarten, Cupula-Steine, Hexenplatz). Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte