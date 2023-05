Exposition de Madame Françoise BOSTEELS 6 place de l’Hôtel de Ville, 15 mai 2023, Niederbronn-les-Bains.

Exposition des poupées de Mme Françoise BOSTEELS. Placées dans le bon environnement, elles racontent l’histoire des Indiens, leur quotidien, leurs professions, leurs combats et leurs croyances..

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-19 12:30:00. 0 EUR.

6 place de l’Hôtel de Ville

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Exhibition of the dolls of Mrs Françoise BOSTEELS. Placed in the right environment, they tell the story of the Indians, their daily life, their professions, their fights and their beliefs.

Exposición de muñecas de la Sra. Françoise BOSTEELS. Colocadas en el entorno adecuado, cuentan la historia de los indios, su vida cotidiana, sus profesiones, sus luchas y sus creencias.

Ausstellung der Puppen von Frau Françoise BOSTEELS. In der richtigen Umgebung platziert, erzählen sie die Geschichte der Indianer, ihren Alltag, ihre Berufe, ihre Kämpfe und ihren Glauben.

Mise à jour le 2023-05-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte