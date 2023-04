Concert dominical Parc du Casino, 8 mai 2023, Niederbronn-les-Bains.

Venez profiter d’un moment musical chaque dimanche et jours fériés, et ce tout au long de l’été. Une occasion idéale pour découvrir au grand air, toute la diversité de nos harmonies et groupes folkloriques locaux..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 16:00:00. 0 EUR.

Parc du Casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy a musical moment every Sunday and holidays, all summer long. An ideal opportunity to discover in the open air, all the diversity of our harmonies and local folk groups.

Venga a disfrutar de un momento musical todos los domingos y festivos del verano. Una ocasión ideal para descubrir al aire libre la diversidad de nuestras bandas y grupos folclóricos locales.

Genießen Sie den ganzen Sommer über an jedem Sonntag und an Feiertagen einen musikalischen Moment. Eine ideale Gelegenheit, um an der frischen Luft die ganze Vielfalt unserer lokalen Harmonien und Folkloregruppen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte