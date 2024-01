Conférence Le coaching de vie Niederbronn-les-Bains, mardi 30 janvier 2024.

Conférence Le coaching de vie Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

Le coaching de vie est un accompagnement au changement qui consiste à booster les clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs et résolvent leurs problèmes personnels et professionnels. Sur inscription.

Le coaching de vie est un accompagnement au changement qui consiste à booster les clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs et résolvent leurs problèmes personnels et professionnels.

EUR.

42 avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est moulin9@niederbronn-les-bains.fr



L’événement Conférence Le coaching de vie Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte