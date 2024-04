Nids et oeufs d’oiseaux et de créatures fantastiques – Sortie enfants Hippodrome du Petit Port Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 15:30 – 17:30

Gratuit : non 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Marine, animatrice nature, vous invite à passer l’après-midi dehors avec votre enfant à partir de 4 ans. Vous allez observer en détail des nids et des œufs de vrais oiseaux, vous serez à la place d’un oiseau qui construit son nid, puis vous pourrez personnaliser un œuf et créer le drôle d’animal qui l’a pondu ! Une après-midi où l’on prend le temps de goûter ensemble, d’observer ce qui se passe autour de nous et de créer ! Rapportez votre goûter, votre peinture et vos meilleurs pinceaux ! Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature »

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/