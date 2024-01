Trouve ta co-famille de garde partagée Nidoludo Nantes, dimanche 28 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-28 10:30 –

Gratuit : oui Réservation sur billetweb.fr

Evènement gratuit à destination des familles nantaises en quête d’un mode de garde et intéressées par la garde partagée.Venez rencontrer d’autres familles !En vous inscrivant, quelques informations seront demandées : âge de l’enfant, quartiers principaux envisagés et attentes principales, afin de faciliter la recherche de la co-famille idéale.L’événement se déroule chez Nidoludo au 4 rue de l’Héronnière en plein centre de Nantes, à côté de la place Graslin. Nidoludo est un nouveau lieu pour les sorties familiales, proposant une aire de jeux, un café familial et des ateliers parent-enfant.

Nidoludo Centre Ville Nantes 44000