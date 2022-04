NÍDIA (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 15 juin 2022, Toulouse.

NÍDIA (FESTIVAL RIO LOCO) Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

2022-06-15 20:30:00 – 2022-06-15 Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse Haute-Garonne

Souvent courts et incisifs, toujours explosifs, les titres de la DJ et productrice afro-portugaise Nídia, sont un condensé de force vive qui viennent dynamiter les frontières : électro, dance music, kuduro, afro house, trap, techno, rap, grime, afrobeat… La batida frénétique de la beatmakeuse signée chez le prestigieux label lisboète Príncipe Discos, bouscule les étiquettes comme les esthétiques. En 2020, après avoir vécu à Bordeaux, Nídia revient poser ses valises dans son quartier natal de Vale de Amoreira, sur la rive sud de Tage, en face de Lisbonne.

Un vrai retour aux sources qui va engendrer en lot d’émotions, et de questionnements pour la jeune femme mais surtout, libérer sa créativité débordante. Percussifs et endiablés, ses derniers beats rassemblés dans un triptyque détonant – un disque , un EP et un maxi – mettent en lumière une artiste saluée par la critique (New York Times, Pitchfork, Rolling Stone, Dazed), à l’œuvre sur les plus grands festivals (Sónar, Primavera Sound, Mira…) ou sur de prestigieuses collaborations (Fever Ray, Keleza).

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

