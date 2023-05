BROCANTE – VIDE-GRENIERS rue du Chemin noir – autour du complexe de salles, 28 mai 2023, Niderviller.

Avis aux chineurs !!! C’est le retour de la brocante organisée par la Pétanque de Niderviller ! Une restauration sera assurée toute la journée par les organisateurs. La réservation d’emplacement se fait par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. 0 EUR.

rue du Chemin noir – autour du complexe de salles

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



Notice to bargain hunters !!! It is the return of the flea market organized by the Pétanque of Niderviller! A catering will be provided all day by the organizers. The reservation of site is done by telephone.

¡¡¡Aviso a los cazadores de gangas !!! ¡Vuelve el mercadillo organizado por la petanca de Niderviller! Los organizadores ofrecerán un servicio de restauración durante todo el día. La reserva de plaza se hace por teléfono.

Hinweis für Schnäppchenjäger!!! Es ist wieder soweit: Der von der Pétanque de Niderviller organisierte Flohmarkt findet statt! Die Organisatoren werden den ganzen Tag über für das leibliche Wohl sorgen. Die Reservierung eines Standplatzes erfolgt per Telefon.

