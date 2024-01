CARNAVAL : APRÈS-MIDI DANSANT Niderviller, dimanche 11 février 2024.

Début : Dimanche 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11

Venez célébrer les 60 ans du Carnaval de Niderviller lors d ‘une après-midi dansante , animée par Les Christalys, avec la mascotte de Casimir qui donnera gratuitement du gâteau à tous les enfants présents.

L’entrée sera libre et tout le monde sera le bienvenu , déguisé ou pas.

Et chacun pourra se régaler avec des beignets , des crêpes , des pâtés chauds , des knacks et des pizzas – flamms (payant).Tout public

0 EUR.

complexe de salles – rue du Chemin Noir

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



