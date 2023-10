Biennale d’Issy : Atelier de pratique artistique Nida Issy-les-Moulineaux, 18 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Biennale d’Issy : Atelier de pratique artistique Mercredi 18 octobre, 10h30 Nida gratuit sur inscription

Lors de cet atelier, vous aurez l’opportunité de plonger dans l’univers céleste et d’explorer les différentes nuances et textures qu’offre le ciel. Anne Vignal, une artiste passionnée et formée auprès de l’école nationale supérieure des Beaux-arts, partagera avec vous sa vision artistique et vous guidera pas-à pas pour créer votre propre chef-d’oeuvre. En participant à cet atelier, vous et vos enfants pourrez : Apprendre des techniques de peinture auprès d’une artiste expérimentée, exprimer votre créativité en réalisant votre propre tableau sur le thème captivant du ciel, renforcer les liens familiaux en partageant un moment de complicité et d’apprentissage.

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-10-18T10:30:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

