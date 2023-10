Biennale d’Issy : rencontre avec l’artiste Anne Vignal au NIDA Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Biennale d’Issy : rencontre avec l’artiste Anne Vignal au NIDA Nida Issy-les-Moulineaux, 11 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Biennale d’Issy : rencontre avec l’artiste Anne Vignal au NIDA Mercredi 11 octobre, 19h00 Nida sur réservation Anne Vignal, artiste des Arches, s’expose au NIDA dans le cadre de la Biennale d’Issy.

« La légèreté est une question de point de vue. La création a aussi ses cycles aérologiques. Dans l’espace de la toile des masses de couleurs se mettent en conflit. L’atmosphère picturale peut se boucher jusqu’à devenir irrespirable. Il y a des orages, ou des anticyclones lorsque tout est fluide, c’est la densité parfaite. L’éther pictural s’apaise. Le tableau s’achève, tel la résolution d’une énigme. Je vis l’expérience de la peinture comme une aventure alchimique: entre la matière et l’esprit, c’ est une rencontre d’hémisphères. » Anne Vignal

Venez à sa rencontre autour d’un cocktail. Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-le-vernissage-de-lartiste-anne-vignal-727434655637?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Nida Adresse 11 Promenade Cœur de Ville Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Nida Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.82598;2.274747

Nida Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/