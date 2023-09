Live Music au Nida Nida Issy-les-Moulineaux, 27 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Live Music au Nida Mercredi 27 septembre, 18h30 Nida Entrée libre, venez nombreux

Un duo inédit pour le live music ce mercredi

Deux styles de musique totalement différents, deux artistes complètement opposés :

Carlton Moody, membre fondateur des Moody Brothers, a mené ce groupe familial de musique country devant la scène internationale. Les Moody Brothers ont notamment été nommés deux fois aux Grammy Awards », y compris pour leur succès « Cotton-eyed Joe » en 1985, et ont reçu trois International Country Music Awards.

Carlton Moody nous interprétera des standards de country, de rock et de blues, ainsi que des morceaux de son propre répertoire.

Il sera accompagné d’une jeune et talentueuse artiste, Mary-Lou, une douceur vocale envoutante à travers une folk minimaliste et intimiste portée par une voix pure et touchante.

Ils seront au Nida mercredi 27 septembre à partir de 18h30

Venez nombreux, ça va être le feu !

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

livemusic country