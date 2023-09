ROBIN MOTHERON au Nida avec le Réacteur Nida Issy-les-Moulineaux, 19 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

ROBIN MOTHERON au Nida avec le Réacteur Mardi 19 septembre, 18h30 Nida Entrée Libre

Auteur, compositeur, professeur de chant et piano au Réacteur, Robin Motheron est un artiste éclectique en termes de style musical et en imprègne inévitablement toutes les compositions. Sa voix puissante se reconnaît par son timbre si particulier, c’est ce qui a impressionné le jury de The Voice lors d’interprétations des grands classiques de la chanson française.

Retrouvez-le au NIDA avec ses invités et venir à la découverte de ses propres compositions.

ENTRÉE LIBRE

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T20:30:00+02:00

Nida Le Réacteur