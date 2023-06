Concert THE YOUNG TRIO Nida Issy-les-Moulineaux, 25 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Concert THE YOUNG TRIO Mardi 25 juillet, 18h00 Nida Entrée Libre

The Young Trio, c’est la volonté de faire cohabiter tradition et jazz moderne. Ainsi, influencés aussi bien par Oscar Peterson que Christian Mcbride, The Young Trio nous distillent avec bonheur une musique chaleureuse teintée de Swing, de Groove mais aussi de rythmes Afro-Cubains. Ces musiciens en résidence au Réacteur ont beaucoup joué sur les scènes isséennes et parisiennes et obtenu un 1er Prix Jeune Espoir au prestigieux Concours Léopold Bellan catégorie Jazz. Une musique riche, un swing nerveux et une joie de jouer communicative !

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T20:30:00+02:00

