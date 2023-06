Concert KORETTA Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Concert KORETTA Nida Issy-les-Moulineaux, 18 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux. Concert KORETTA Mardi 18 juillet, 18h00 Nida Entrée libre Koretta, c’est la joie de retrouver les grands standards du funk, de la soul et de la pop d’aujourd’hui. Une voix à faire frissonner tous les mélomanes qui nous renvoie vers Aretha franklin, Amy Winehouse, magnifique et puissante !

ENTRÉE LIBRE Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T20:30:00+02:00

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T20:30:00+02:00 Nida Le Réacteur KORETTA Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Nida Adresse 11 Promenade Cœur de Ville Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Nida Issy-les-Moulineaux

Nida Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/