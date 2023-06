SCÈNE OUVERTE Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

SCÈNE OUVERTE

Mardi 11 juillet, 18h00

Nida

Entrée Libre

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur !

Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un événement devenu aujourd’hui incontournable. Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club Zoom 92130.

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène !

Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais écrit à l’avance. Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout notre équipement technique.

Nida
11 Promenade Cœur de Ville
Issy-les-Moulineaux 92130

