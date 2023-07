Live music avec Sebastien Legoff : Rock Nida Issy-les-Moulineaux, 4 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Live music avec Sebastien Legoff : Rock Mardi 4 juillet, 18h30 Nida

La fragilité du rock brut

À la fois homme fragile dévoilant une introspection critique et profonde, et artiste aux textes plus

légers, sa musique vous emmène d’un extrême à l’autre. Du rock brut, à la chanson écorchée vive,

il prépare une sortie d’EP pour 2023, suivie d’une tournée.

En duo guitare/voix et batterie, il révèle sur scène, son énergie et sa sensibilité

dans une rencontre toujours unique, entre Noir Désir, Saez, -M- et Shaka Ponk.

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:30:00+02:00

sebastienlegoff