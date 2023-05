Ateliers Numériques pour Seniors avec Orange Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Ateliers Numériques pour Seniors avec Orange Nida, 6 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Ateliers Numériques pour Seniors avec Orange Mardi 6 juin, 10h00, 11h15, 14h30, 15h45 Nida Orange propose des ateliers numériques pour les

seniors. Ces ateliers thématiques donnent des clés de

compréhension aux seniors possesseurs d’un smartphone,

et les accompagnent dans leurs usages. Les thèmes

abordés lors de ces sessions passent de la prise en main de

son smartphone à la gestion des contacts, tout en passant

par la protection des données personnelles. Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/ateliers-seniors »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T10:00:00+02:00 – 2023-06-06T11:00:00+02:00

2023-06-06T15:45:00+02:00 – 2023-06-06T16:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Nida Adresse 11 Promenade Cœur de Ville Ville Issy-les-Moulineaux Lieu Ville Nida Issy-les-Moulineaux

Nida Issy-les-Moulineaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Ateliers Numériques pour Seniors avec Orange Nida 2023-06-06 was last modified: by Ateliers Numériques pour Seniors avec Orange Nida Nida 6 juin 2023 Nida Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux