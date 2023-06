Eternelle Notre-Dame : expédition VR à travers le temps et l’espace en 5G Nida Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Eternelle Notre-Dame : expédition VR à travers le temps et l’espace en 5G Nida Issy-les-Moulineaux, 5 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Eternelle Notre-Dame : expédition VR à travers le temps et l’espace en 5G 5 – 11 juin Nida L’application Eternelle Notre-Dame avec des lunettes de

réalité virtuelle, proposée par Orange, permet de découvrir

de manière immersive et interactive l’histoire et l’architecture

de la cathédrale de Paris, en explorant même des parties

normalement inaccessibles aux visiteurs. Cette expérience est

une véritable révolution dans le domaine de la découverte

culturelle. Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/RV-Notre-Dame »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T09:30:00+02:00 – 2023-06-05T17:00:00+02:00

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Nida Adresse 11 Promenade Cœur de Ville Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Nida Issy-les-Moulineaux

Nida Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Eternelle Notre-Dame : expédition VR à travers le temps et l’espace en 5G Nida Issy-les-Moulineaux 2023-06-05 was last modified: by Eternelle Notre-Dame : expédition VR à travers le temps et l’espace en 5G Nida Issy-les-Moulineaux Nida Issy-les-Moulineaux 5 juin 2023