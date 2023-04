Live music country ! avec Carlton Moody Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Live music country ! avec Carlton Moody Nida, 25 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Live music country ! avec Carlton Moody Mardi 25 avril, 18h30 Nida Live gratuit, pensez à réserver votre table auprès du restaurant (01.83.75.95.99) Live Music Venez découvrir Carlton Moody le mardi 25 avril au Nida ! Vous pourrez ainsi profiter d’un verre ou d’un dîner en famille, entre amis ou entre collègues dans une ambiance musicale et chaleureuse ! Pensez à réserver votre table auprès du restaurant. Carlton Moody Membre fondateur des Moody Brothers, Carlton Moody a mené ce groupe familial de musique country devant la scène internationale. Durant ces années, le groupe a été nommé deux fois aux »Grammy Awards », et a reçu trois »country music awards » internationaux ; Il a souvent été distingué, notamment en se produisant au Grand Ole Opry, à la Maison-Blanche et à Disneyland Paris, en France (où il se produit très régulièrement depuis 1992). Carlton avait déjà imprimé son empreinte comme interprète solo avant de former un groupe avec ses plus jeunes frères, David et Trent. Les trois » Moody’s » débutent leur carrière dans les années 60’s et’70s en chantant de la musique gospel dans l’émission de télévision locale de leurs parents à Charlotte, en Caroline du Nord. À l’âge de 7 ans, Carlton apprend à jouer de la guitare, bien qu’il précise ne s’y être mis »sérieusement » qu’à l’âge de 9 ans . Si le banjo, la mandoline, le dobro, le violon et le piano, bref tous les instruments à cordes, lui sont devenus familiers, il ne prétend aucunement être un batteur. Informations pratiques Date : mardi 25 avril 2023 Horaires : 18h30 – 21h Lieu : Nida, 11 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 75 95 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

