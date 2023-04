Live music pop ! avec Charlie Motto et COUTURIER Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Live music pop ! avec Charlie Motto et COUTURIER Nida, 18 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Live music pop ! avec Charlie Motto et COUTURIER Mardi 18 avril, 18h30 Nida Live gratuit, pensez à réserver votre table auprès du restaurant (01.83.75.95.99) Live Music Venez découvrir Charlie Motto et COUTURIER en live le mardi 18 avril au Nida ! Vous pourrez ainsi profiter d’un verre ou d’un dîner en famille, entre amis ou entre collègues dans une ambiance musicale et chaleureuse. Pensez à réserver votre table auprès du restaurant. Informations pratiques Date : mardi 18 avril 2023 Horaires : 18h30 – 20h30 Lieu : Nida, 11 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 75 95 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:30:00+02:00

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:30:00+02:00 live music

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Nida Adresse 11 Promenade Cœur de Ville Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Nida Issy-les-Moulineaux

Nida Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Live music pop ! avec Charlie Motto et COUTURIER Nida 2023-04-18 was last modified: by Live music pop ! avec Charlie Motto et COUTURIER Nida Nida 18 avril 2023 Issy-les-Moulineaux Nida Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine