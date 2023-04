Conférence : économie circulaire, et si on arrêtait de tourner en rond ? Nida Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Conférence : économie circulaire, et si on arrêtait de tourner en rond ? Nida, 17 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Conférence : économie circulaire, et si on arrêtait de tourner en rond ? Lundi 17 avril, 18h30 Nida Gratuit, sur inscription La conférence Nida et KissKissBankBank ont le plaisir de vous inviter à leur troisième conférence : « Economie circulaire : et si on arrêtait de tourner en rond ? » L’économie circulaire, on en parle de plus en plus comme la solution idéale contre les maux de notre système de production et de consommation actuel. Mais qu’entend-on vraiment par “circularité” ? Qu’est-ce que cela implique, quelles sont les limites actuelles et sont-elles dépassables ? Quelle est la différence et les liens entre le seconde-main, le recyclage, l’éco-conception… Comment transformer les modèles d’entreprises et de consommation face à cela ? Découvrez toutes les clés pour ne plus tourner en rond et passer à l’action ! A cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir : Pierre Rouvière : ingénieur conseil en éco-conception, dans les petites et moyennes entreprises engagées. Également influenceur climat sur Instagram sous le pseudonyme « écolo mon cul », et auteur du livre du même nom pour lutter contre le greenwashing. Benjamin Delforge : responsable communication et plaidoyer de l’association Rejoué, qui récolte et rénove les jouets pour leur donner une seconde vie et propose un chantier d’insertion unique en Ile-de-France Hélène Seingier-Barros : journaliste spécialisée dans l’environnement. Rédactrice en chef des Hauts-Parleurs, média de jeunes reporters citoyens, et membre du comité de rédaction du 1 hebdo, auteure du livre “Réduire son empreinte plastique” paru en février 2023. Animation : Lucie Goguillot, responsable éditoriale RSE et formation chez Youmatter, le média qui aide les citoyens et les professionnels à comprendre les enjeux de transformation de notre monde. La conférence se tiendra sur la scène du Nida, de 18h30 à 20h et pour ceux qui le souhaitent, sera suivie d’échanges entre participants et intervenants autour d’un verre ! -15% sur votre boisson pour tous les participants. La collaboration Nida x KissKissBankBank KissKissBankBank, pionnier du financement participatif, réunit des communautés de créateurs et d’entrepreneurs inspirants qui participent à un changement positif de la société. KissKissBankBank s’associe au NIDA pour proposer au public une programmation éclectique, optimiste et engagée, qui invite à découvrir des initiatives concrètes et innovantes pour donner vie aux idées d’avenir. Informations pratiques Date : lundi 17 avril Horaires : 18h30 – 19h30 Lieu : Nida, 11 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-economie-circulaire-et-si-on-arretait-de-tourner-en-rond-595623665417?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

