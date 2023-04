Rencontre avec Mantra, street-artist de renommée internationale Nida, 15 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre avec Mantra, street-artist de renommée internationale Samedi 15 avril, 15h00 Nida Gratuit, sur inscription

De 15h à 16h : prise de parole inaugurale de COAL, Mantra et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), suivie d’une table ronde avec ces mêmes acteurs.

De 16h à 19h : visites commentées de la fresque réalisée par Mantra pour les murs d’Audubon (3 sessions d’1 heure)

Inscription à la session 16h – 17h : https://www.eventbrite.com/e/billets-16h-17h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603614315667?aff=ebdsoporgprofile

Inscription à la session 17h – 18h : https://www.eventbrite.com/e/billets-17h-18h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603621376787?aff=ebdsoporgprofile

Inscription à la session 18h – 19h : https://www.eventbrite.com/e/billets-18h-19h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603624516177?aff=ebdsoporgprofile

De 17h à 19h : projection du film « Les oiseaux d’Amérique » suivi d’un bord plateau avec Jacques Loeuille.

Inscription : https://www.eventbrite.com/e/billets-projection-du-film-les-oiseaux-damerique-suivie-dune-discussion-603600945677?aff=ebdsoporgprofile

Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-mantra-un-des-plus-grands-graffeurs-du-monde-601265821257?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pendant 1 heure, partez u00e0 la rencontre de Mantra et de sa fresque pour les murs d’Audubon ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « [16h – 17h] – visite commentu00e9e de la fresque de Mantra », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F479300139%2F1245505008553%2F1%2Foriginal.20230328-093007?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C67%2C2048%2C1024&s=dad4d2c2fe988d35a7cb52747512acb4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-16h-17h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603614315667 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-16h-17h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603614315667?aff=ebdsoporgprofile »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pendant 1 heure, partez u00e0 la rencontre de Mantra et de sa fresque pour les murs d’Audubon ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « [17h – 18h] – visite commentu00e9e de la fresque de Mantra », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F481339519%2F1245505008553%2F1%2Foriginal.20230330-121305?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C78%2C2048%2C1024&s=920570abbf61a449fb284fcaf563bc74 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-17h-18h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603621376787 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-17h-18h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603621376787?aff=ebdsoporgprofile »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pendant 1 heure, partez u00e0 la rencontre de Mantra et de sa fresque pour les murs d’Audubon ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « [18h – 19h] – visite commentu00e9e de la fresque de Mantra », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F481339179%2F1245505008553%2F1%2Foriginal.20230330-121234?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C64%2C2048%2C1024&s=5718fd3b9f1f704d5f2223047f6e5473 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-18h-19h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603624516177 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-18h-19h-visite-commentee-de-la-fresque-de-mantra-603624516177?aff=ebdsoporgprofile »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Birds of America est un film documentaire de Jacques Lu0153uille sorti en 2022. Venez assister u00e0 sa projection au Nida ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Projection du film « Les oiseaux d’Amu00e9rique » suivie d’une discussion », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F479300139%2F1245505008553%2F1%2Foriginal.20230328-093007?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C67%2C2048%2C1024&s=dad4d2c2fe988d35a7cb52747512acb4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-projection-du-film-les-oiseaux-damerique-suivie-dune-discussion-603600945677 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-projection-du-film-les-oiseaux-damerique-suivie-dune-discussion-603600945677?aff=ebdsoporgprofile »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

rencontre artiste

© MonsieurHuman