Live music avec Monada, duo de pop et chanson française aux influences world Nida, 14 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Live music avec Monada, duo de pop et chanson française aux influences world Vendredi 14 avril, 18h30 Nida Live gratuit, pensez à réserver votre table auprès du restaurant (01.83.75.95.99) Live Music Venez découvrir le groupe Monada le vendredi 14 avril au Nida ! Vous pourrez ainsi profiter d’un verre ou d’un dîner en famille, entre amis ou entre collègues dans une ambiance musicale et chaleureuse ! Pensez à réserver votre table auprès du restaurant. Le groupe Monada «Monada» signifie «précieux, mignon» en espagnol. 2 sœurs, auteurs-compositrices interprètes,au parcours fait d’itinérances. Mona joue de la guitare, Nada, du piano. Leur duo se forme fin 2016, autour de leurs deux prénoms et d’un même désir d’expression libre et vivace. Le goût du plaisir partagé en musique est une chose précieuse.Globe-trotters depuis leur plus jeune âge, et nées en France de parents mixtes, elles sont riches de multiples cultures : méditerranéennes, européennes, aux influences françaises, latine ou encore hispano-orientales. Leur univers métissé est une source d’inspiration, tant dans leur chant que dans leur musique, mais elles tiennent avant tout à défendre la chanson française.Comme une évidence.Dès leurs débuts enthousiastes, c’est une révélation pour leur public : harmonie, symbiose,chaleur humaine. Toutes deux prônent un dialogue universel et pacifique, et par-dessus tout,un message de liberté et d’hymne à la vie. Informations pratiques Date : vendredi 14 avril 2023 Horaires : 18h30 – 20h30 Lieu : Nida, 11 promenade Cœur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Modalité de participation : entrée libre et gratuite Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 75 95 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

