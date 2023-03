Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!… Les Jeux de cartes à collectionner entre passion du jeu et business Nida, 6 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!… Les Jeux de cartes à collectionner entre passion du jeu et business
Jeudi 6 avril

À l’occasion de l’exposition Magic, Pokémon & Co, le Musée Français de la Carte à Jouer et le NIDA ont invité trois spécialistes pour discuter de ce phénomène.

La variété et la rareté des cartes, la richesse des univers développés à travers elles, mais aussi d’autres supports (romans, jeux vidéo, bandes dessinées, etc.), le soin apporté aux illustrations (l’éditeur de Magic, Wizard of the coast, a ainsi fait appel à des centaines d’artistes), ont suscité un formidable engouement. Les JCC les plus populaires ont aujourd’hui des millions de fans ; ils possèdent leurs conventions, leurs concours internationaux, et se déploient de plus en plus dans l’univers numérique. Au-delà de son intérêt ludique, le système de jeu a généré un désir de collection immense et suscité une spéculation qui ont surpris les médias et le grand public.

• Vincent BERRY, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Sorbonne Paris Nord

• Maxime ***, expert en cartes de collection de la maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez

• Raphaël PULEO, joueur de Magic depuis 1993, organisateur de tournois « old school » et collectionneur.

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T20:00:00+02:00

