Sur inscription ? Tu penses qu’il faut agir pour que ce soit dans l’écologie, l’économie, le social, le vivre ensemble, les O.D.D ?

? Tu veux te former et acquérir de nouvelles compétences (gestion de projets, développement personnel, prise de parole en public) ?

? Tu as envie de rencontrer des gens avec qui tu partages des valeurs humanistes et le sens de l’engagement ? Viens découvrir comment mener des actions impactantes et pleines de sens à La Jeune Chambre Economique de Grand Paris Seine Ouest le samedi 25 février prochain à 15h au NIDA, 11 prom.Coeur de ville, Issy-les-Moulineaux 92130 Information et inscription : https://forms.office.com/e/bVaN8WJJPL Nida 11 Promenade Cœur de Ville Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:00:00+00:00 – 2023-02-25T16:00:00+00:00

