Atelier pour une ville durable : comment préserver les continuités écologiques ? Samedi 25 mars, 10h00 NIDA, 11 promenade Cœur de Ville, Issy-les-Moulineaux Atelier gratuit, sur inscription.

>>> Formulaire d’inscription en ligne Qu’est-ce que le PLUi ? Engagée en février 2022, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) se poursuit en ce début d’année 2023, en concertation étroite avec les habitants et acteurs du territoire.

>>> Formulaire d'inscription en ligne Qu'est-ce que le PLUi ? Engagée en février 2022, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) se poursuit en ce début d'année 2023, en concertation étroite avec les habitants et acteurs du territoire.

Du 25 mars au 19 avril 2023, GPSO organise 5 ateliers, ouverts à tous les riverains du territoire (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray) pour élaborer ensemble le futur règlement du PLUi.

