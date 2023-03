Conférence : simplifiez votre vie en réduisant vos déchets NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Conférence : simplifiez votre vie en réduisant vos déchets

Lundi 3 avril, 18h30
NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence gratuite, sur inscription au 0 800 10 10 21 (numéro d'appel gratuit de Grand Paris Seine Ouest)

Lors de cette conférence, Fanny Moritz vous présentera des solutions concrètes permettant à chacun de vous de réduire vos déchets au quotidien.

Le recyclage est l’une des solutions mais pas la seule ! Il y a beaucoup d’autres mesures que nous pouvons mettre en place avant de penser au recyclage. Les thématiques abordées La réduction de nos déchets au quotidien

La réduction de nos déchets au bureau, en voyage, lors de nos courses et durant les fêtes

Ouverture sur la réduction de notre empreinte carbone (en mentionnant les différents leviers : banque, transport, logement, alimentation) GPSO engagé dans la réduction des déchets Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a adopté son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) lors du Conseil de Territoire du 8 février 2023. D’une durée de 6 ans, ce programme permettra de réduire de 15% notre production de déchets par habitant d’ici 2030, par rapport au niveau de 2010.

Cette conférence est organisée dans le cadre du PLPDMA de GPSO.

À propos de Fanny Moritz

Fanny Moritz est une conférencière internationale sur la thématique du zéro déchet. Après avoir lancé un site e-commerce proposant plus de 80 produits « zéro déchets », elle a réalisé qu'offrir des alternatives n'étaient pas suffisants (bien que nécessaire). Elle a donc commencé à proposer des conférences positives et déculpabilisantes aux entreprises souhaitant sensibiliser leurs collaborateurs à la réduction des déchets.

2023-04-03T18:30:00+02:00 – 2023-04-03T20:00:00+02:00

