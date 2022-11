Masterclass : les clés de la performance énergétique en entreprise NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Masterclass : les clés de la performance énergétique en entreprise NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux, 22 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Masterclass : les clés de la performance énergétique en entreprise Mardi 22 novembre, 09h00 NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux TPE, PME, comment faire des économies d’énergie et répondre aux attentes des autorités en matière de sobriété énergétique ? NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Promenade Cœur de ville 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/masterclass-transition-ecologique?utm_source=SIM&utm_medium=Page+web&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_ »}] Participez à l’intervention de nos experts de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de GPSO, de bureau d’étude et de la Chambre de commerce et d’industrie pour découvrir les accompagnements possibles. Découvrez également comment profiter de subventions pour réaliser un diagnostic énergétique au sein de votre entreprise. Nous vous présenterons les solutions pour améliorer la sobriété et l’efficacité énergétique de votre entreprise et ainsi faire des économies sur le long terme. Événement accessible en présentiel ET en distanciel.

Adresse : Le NIDA, Nids d’Idées d’Avenir, 11 promenade Coeur de Villle, 92130 Issy-les-Moulineaux (accessible en T2) Webinaire gratuit. >>> En savoir plus et s’inscrire Programme : Maîtriser les grands enjeux autour de l’énergie pour les entreprises

Baisser sa facture énergétique, les principaux leviers : Accompagnements de l’ALEC pour les entreprises

Rénovation des locaux

Ecogestes Faire un Audit énergétique subventionné

Les différents accompagnements de la CCI 92 À propos des masterclass de la CCI : Les Masterclass Transition écologique sont des mini-formations d’1h30 à 3h pour faciliter la mise en œuvre de la transition écologique et du développement durable dans les entreprises. L’objectif est de favoriser la montée en compétences des entreprises sur les différentes thématiques de la transition écologique et du développement durable : transition énergétique, économie circulaire, mobilité propre, RSE, transition bas carbone, labels et certifications,…

