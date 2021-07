Paris Théâtre du Parc Paris NID Théâtre du Parc Paris Catégorie d’évènement: Paris

NID Théâtre du Parc, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 15h à 15h35

Le samedi 9 octobre 2021

de 16h à 16h35

Le samedi 9 octobre 2021

de 11h à 11h35

payant

Mise en scène Cécile Fraysse Nid propose une rêverie au cœur des éléments, matériaux communs à tout le vivant. Le public est en cercle, immergé dans une atmosphère sonore en mouvement. Au centre, une acrobate propose par des jeux d’équilibre et de danse une exploration sensible de l’eau, de la terre, de l’air et du feu. Naissances, transformations, arborescences rythment la découverte de jardins de sensations créés en tissus et teintes végétales. Immersion au cœur d’une contemplation quasi-méditative, inspirée des écrits du philosophe poète Gaston Bachelard. Spectacles -> Jeune public Théâtre du Parc Route de la Pyramide – Parc Floral Paris 75012

Contact :Théâtre Dunois 0145847200 reservation@theatredunois.org

