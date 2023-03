Portes ouvertes au Nid de créateurs dans le Pays d’Othe Nid de créateurs, 29 mars 2023, Maraye-en-Othe.

Cette année encore, venez rencontrer les artisans du Nid de créateurs pour partager avec eux leurs savoirs et découvrir leurs talents !

Le Nid de créateurs, Tiers-Lieu de l’artisanat en milieu rural, sera ouvert au public le mercredi 29 mars de 10h à 12h30 et de 14 à 18h et samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 10h à 19h non stop dans notre local de Maraye-en-Othe.

Les artisans d’Art présents sur notre site s’engagent à travailler sur place pour faire découvrir leur savoir-faire aux visiteurs.

Sur la thématique 2023 « sublimer le quotidien », nos artisans vous dévoileront leur savoir-faire au travers de divers objets usuels.

RDV au Nid de créateurs, angle rue des vergers / rue du pressoir à Maraye-en-Othe, dans l’une des classes de l’ancienne école du village.

Nid de créateurs 10160 Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est

