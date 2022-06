Nicoletta – Tournée des Cathédrales Auxerre, 16 juin 2022, Auxerre.

Nicoletta – Tournée des Cathédrales Place de la Préfecture Cathédrale Saint-Etienne Auxerre

2022-06-16 – 2022-06-16 Place de la Préfecture Cathédrale Saint-Etienne

Auxerre 89000 Auxerre

EUR 39 39 Le meilleur de Nicoletta, le meilleur de ses grandes Chansons, le meilleur du Gospel et du Afro Américain Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises et des Cathédrales 2022. Un voyage musical envoutant de Nicoletta avec ses choristes et son pianiste. Un concert magique pour tous, dans un cadre splendide, pour la grande voix française du gospel…

https://www.seetickets.com/fr/tg/tour/nicoletta-tournee-des-cathedrales-2022/23774

Le meilleur de Nicoletta, le meilleur de ses grandes Chansons, le meilleur du Gospel et du Afro Américain Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises et des Cathédrales 2022. Un voyage musical envoutant de Nicoletta avec ses choristes et son pianiste. Un concert magique pour tous, dans un cadre splendide, pour la grande voix française du gospel…

Place de la Préfecture Cathédrale Saint-Etienne Auxerre

dernière mise à jour : 2022-05-16 par