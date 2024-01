NICOLETTA & CHOEUR GOSPEL EGLISE NOTRE DAME La Rochelle, vendredi 12 avril 2024.

Dans le cadre de sa nouvelle Tournée Acoustique des Cathédrales et des Églises 2024, le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.

Tarif : 40.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

EGLISE NOTRE DAME 57 RUE ALCIDE D’ORBIGNY 17000 La Rochelle 17