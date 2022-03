Nicole Moudaber + Jack Ollins + Anicée – UV Marseille 3e Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Nicole Moudaber + Jack Ollins + Anicée – UV Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-16 23:00:00 23:00:00 – 2022-04-16 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

18 30 ULTRA-VIOLET



Les Samedis

Des plateaux artistiques qui vont au-delà des spectres habituels



Pour la première fois ce week-end, c’est deux grandes dames qui nous font l’honneur de fouler la scène du Temple des Cultures Électroniques.



Line Up



• Nicole Moudaber (Drumcode, Mood Records – Londres, UK)

Tech-house, Deep-House

Techno Queen.

Allumée par un moteur à combustion interne alimenté par des émotions brutes, Nicole Moudaber est l’une des artistes contemporaines les plus iconiques du monde de la Techno. Originaire du Liban, ayant grandi au Nigéria et vivant maintenant à Londres, son parcours lui donne un regard unique sur le monde qui nous entoure. Aujourd’hui, elle porte une voix sincère et engagée à travers son influent label Mood Records qui conquit tous les publics, mais aussi auprès des causes qui lui sont chères.



• Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR)

House Techno, Detroit

Music Desginer.

Fervent activiste de la scène house techno détroit, Jack est sans aucun doute le Dj le plus respecté et le plus talentueux de sa génération. Hyperactif depuis 1994, il est très vite repéré par le public et ses confrères. Enormément plébiscité, il a joué dans plus de 120 clubs internationaux, aux côtés des plus grands artistes de Laurent Garnier à Jeff Mills, de Carl Cox à Richie Hawtin en passant par Carl Craig, Ricardo Villalobos, Marco Carola, … Aujourd’hui il est encore un digger invétéré sans lequel on ne pourrait compter.



• Anicée (Snatch!, Material Records – Marseille, FR)

Techno, Tech-house

Talentueuse & Charismatique.

Anicée est une artiste DJ internationale originaire de Marseille. Elle est unique en son genre dans l’écosystème des Djs underground féminins. Au fil des années, Anicée s’est produite dans toute la Thaïlande et a été reconnue comme une Dj de premier ordre dans plusieurs pays. Aujourd’hui, elle se caractérise par son enthousiaste et son désir de composer ses propres productions et de présenter ses sonorités mélodiques Tech House et Techno partout dans le monde.

Pour la première fois ce week-end, c’est deux grandes dames qui nous font l’honneur de fouler la scène du Temple des Cultures Électroniques. Rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 16 avril.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

