Nicole Bousquet LA MERCERIE Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Nicole Bousquet LA MERCERIE, 11 avril 2022, Arles. Nicole Bousquet

du lundi 11 avril au lundi 18 avril à LA MERCERIE

Nicole Bousquet est installée à Nîmes. Au centre de son œuvre il y a le regard. Obsédant, essentiel, émouvant. Que le modèle soit femme, homme, connu ou inconnu, il est seul. Rarement ancré dans un espace reconnaissable, il est grave, sensuel, fascinant gardien de la surface et de la lumière. “Je cache, isole, efface et recolle sur la toile les blessures de mes modèles, quelques pansements de papier japon.”Suivant un rituel bien à elle, l’artiste joue dans ses portraits de différentes techniques, densifie, chasse le superflu, jusqu’à l’obsession, jusqu’à l’émotion. Quel que soit le sujet qu’elle aborde, Nicole Bousquet rend tangible la confrontation des forces de vie et de destruction. Elle invente jour après jour une écriture propre où chaque pièce répond à l’autre, dans une hiérarchie où l’être, d’un regard, résume le monde. _**Vernissage le jeudi 14 avril à 19h**_

Entrée libre

J’ai rendez-vous avec vous… LA MERCERIE 12 Rue du Président Wilson, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T20:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T20:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu LA MERCERIE Adresse 12 Rue du Président Wilson, 13200 Arles Ville Arles lieuville LA MERCERIE Arles Departement Bouches-du-Rhône

LA MERCERIE Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Nicole Bousquet LA MERCERIE 2022-04-11 was last modified: by Nicole Bousquet LA MERCERIE LA MERCERIE 11 avril 2022 Arles LA MERCERIE Arles

Arles Bouches-du-Rhône