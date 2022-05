Nicolas Veroncastel

Nicolas Veroncastel, 11 mai 2022, . Nicolas Veroncastel

2022-05-11 – 2022-05-11 En parallèle d'une carrière orchestrée par la vie en groupe, Nicolas Veroncastel (chanteur de LYS) prépare son premier EP en solo. Du rock aux musiques électroniques en passant par le hip-hop et le jazz, les influences sont multiples. Intime et tranchant, c'est l'occasion pour lui de renouer avec son instrument de prédilection, le piano. +33 5 59 25 78 05

